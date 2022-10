Už len počas leta ceny energií vystrelili, obrazne povedané, až do závratných výšok. A závrat sa tak nerobí len nám, ale aj našim účtom a peňaženkám. Možno sa bojíte, že počas zimných mesiacov všetky vaše úspory budú priamo požierať práve účty za plyn či elektrinu.

Hoci sa to nemusí na prvý pohľad zdať, aj maličkosti vám môžu značne uľahčiť. V prvom rade stačí počúvať to, čo vám našepkáva sedliacky rozum. Nenechávať zbytočne svietiť v miestnostiach, v ktorých sa práve nenachádzate. Neblokovať kúrenie a prúdenie tepla do miestnosti nábytkom a ťažkými závesmi. Môžete si spomenúť aj na naše babičky, ktoré hovorili, „nepozeraj do tej chladničky tak dlho!“ Áno, chceme tým povedať, že ak navyše predídete plytvaniu, môžete ušetriť. Euro k euru sadne a zistíte, že úspora bola vlastne značná.

Najviac energií spotrebuje ohrev vody, staré spotrebiče a samozrejme kúrenie. Najmä nároky domu a väčšie priestory s ním spojené predznamenávajú, že bude naozaj potrebné zamyslieť sa, ako na vykurovaní ušetriť.

Vyššiu vlhkosť predznamenávajú orosené okná Zdroj: Henkel

Významným faktorom v tomto prípade bude zníženie teploty. Podľa energetických poradcov znížením jedného stupňa môžete ušetriť približne 6 %. Ideálna teplota by sa v dome mala pohybovať medzi 18 až 22 °C. Samozrejme v detských izbách, kúpeľniach a miestnostiach kde trávite najviac času by mali byť teploty vyššie a nižšie teploty napríklad vo vašej spálni, chodbách a menej obývaných miestnostiach. Pokiaľ by ste teda v rodinnom domčeku znížili teplotu o tri stupne Celzia, znížite spotrebu až o 3,90 MWh ročne. S prihliadnutím na aktuálne ceny ušetríte viac ako 1 500 Eur.

Aj počas zimy je samozrejme potrebné vetrať. Avšak vysoké ceny energií nás tak trochu vracajú k porekadlu, že „kúrime Pánovi Bohu do okien“. Teda, že všetko to draho zaplatené teplo nám utečie von. Preto skúste namiesto dlho otvorenej ventilačky skôr otvoriť okno dokorán na 5 až 10 minút. Ročne tak ušetríte až 2,20 MWh energie na vykurovanie, teda vyše 1 000 Eur.

Spomínané opatrenia nemusia byť na druhú stranu ideálne pre udržanie zdravého a príjemného prostredia. Najmä ak ste boli zvyknutí sem tam nejaké okienka mať pootvorené po celú dobu. Môže sa čoskoro objaviť vyššia vlhkosť, ktorú predznamenávajú orosené okná alebo zrkadlo v kúpeľni. Začnete pociťovať, že vzduch doma je ťažký a vlhký. A presne v tej chvíli je váš domov priam ideálny pre výskyt roztočov a plesní. Ohrození sú tak razom astmatici, alergici, ale aj starší ľudia alebo malé deti, pretože nemajú takú imunitu ako zdravý dospelý človek.

Pohlcovač vlhkosti Ceresit Stop Vhkosti AERO 360° Zdroj: Henkel

Roztoče sú jedným z najčastejšie sa vyskytujúcich alergénov. Schovávajú sa v závesoch, kobercoch, matracoch aj vankúšoch. Pleseň zase so sebou prináša nepríjemný pach a nevzhľadné čierne mapy. Pleseň sa najčastejšie usadzuje v stenách, rohoch a za nábytkom. Nebojte, dá sa aj týmto nepríjemnostiam vcelku ľahko predísť. Iste ste už počuli o pohlcovačoch vlhkosti. Tie môžu byť pre väčšinu domácností ideálnym riešením, pretože ľahko pohlcujú vzdušnú vlhkosť, pachy a hlavne nespotrebujú žiadnu elektrickú energiu.

Pri výbere záleží na miestnostiach a tiež na tom, ako veľmi sa v nich tvoria ideálne podmienky pre plesne a roztoče. Bežne do domácnosti môžete vyskúšať Pohlcovač vlhkosti Ceresit Pearl alebo Ceresit Stop Vlhkosti AERO 360 °. Funguje na princípe špeciálnych tabliet, ktoré okamžite pohlcujú vlhkosť zo vzduchu a zrážajú ju na tekutinu, ktorá sa zhromažďuje v spodnej časti nádoby. Aerodynamický tvar prístroja a tablety umožňuje 360 ​​° cirkuláciu vzduchu a tým maximálnu absorpciu vlhkosti.

Špeciálne tablety eliminujú zatuchnutý zápach priestor prevonia jemnou vôňou Zdroj: Henkel

Tableta vydrží 1-2 mesiace v závislosti na veľkosti miestnosti a koncentrácii vzdušnej vlhkosti. Následne ju potom môžete vymeniť za novú. Špeciálne tablety navyše eliminujú zatuchnutý zápach a vďaka esenciálnym olejom priestor prevonia veľmi jemnou, nevtieravou vôňou prírody. Výber je široký – vôňa levanduľových polí, vôňa rozkvitnutej letnej lúky, alebo iskrivá vôňa vodopádov.

Dobre poslúžia aj absorpčné vrecká, ktoré zabránia usadzovaniu vlhkosti a pachov napríklad v skrini, teda na vašom oblečení. Ako presne pohlcovač pracuje, môžete vidieť v tomto videu:

Do miestností, kde sa častejšie a viac zráža voda, odporúčame Ceresit Stop Vlhkosti AERO 360° KÚPEĽŇA. Pracuje okamžite a už po 6 hodinách uvidíte prvé výsledky. Bol vytvorený špeciálne na absorpciu väčšieho množstva nárazovej vlhkosti a jeho široké otvory so špeciálnym tvarom a sklonom zvyšujú výkon nasávania vlhkosti.

Ceresit Stop Vlhkosti AERO 360° KÚPEĽŇA na absorpciu väčšieho množstva nárazovej vlhkosti Zdroj: Henkel

Prístroje sú vyrobené z ekologicky šetrného materiálu, ktorý umožňuje recykláciu. A ak už vaše obydlie pleseň postihla, odstráňte ju nemilosrdne s Ceresit Stop Plesni. Zbaví vás spoľahlivo plesní aj baktérií aj v horšie dostupných miestach, a to aj z keramických obkladov alebo silikónových škár. Stačí nastriekať na postihnuté miesto, nechať chvíľu pôsobiť a potom umyť. Pred použitím účinného prípravku si ale vždy radšej prečítajte informácie o produkte.

Vlhkosti v domácnosti treba predchádzať alebo ju začať riešiť včas. Vyhnete sa tak zápachu, maľovaniu stien, kupovaniu nábytku a možno aj návšteve lekára.

Pokiaľ vás zaujímajú ďalšie informácie ohľadom prevencie vlhkosti a plesne, kliknite www.stopvlhkosti.sk .