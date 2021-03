Aj vaše 2 % môžu pomôcť vrátiť deti späť do života. Naša pomoc rastie s vašou podporou

Nezisková organizácia Deťom s rakovinou n.o., už od roku 2015 poskytuje kvalitnú starostlivosť a pomocnú ruku deťom liečiacim sa na rakovinu v Národnom ústave detských chorôb v Bratislave. Špičkové prístroje, denná klinika s modernou herňou pre deti či nové rodičovské lôžka, to všetko pomáha deťom s rakovinou a ich rodičom počas náročnej cesty späť do života.