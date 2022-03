Nadácia SPP spustila na webe www.kpr-fenix.sk hlasovanie o najkrajšiu pamiatku, ktorej obnova bola ukončená v rokoch 2020 a 2021 a ktorú jej vlastníci prihlásili do súťaže Kultúrna pamiatka roka – Fénix. Každý kút Slovenska má svojho horúceho adepta.

Zverejné online hlasovanie je súčasťou prestížnej súťaže Kultúrna pamiatka roka – Fénix. Do 15. ročníka súťaže sa prihlásilo rekordných 31 národných kultúrnych pamiatok z celého Slovenska. Aj jediný hlas môže rozhodnúť o tom, ktorý zo súťažiacich historických skvostov získa špeciálne ocenenie - „Kultúrna pamiatka roka – Cena Nadácie SPP“. Medzi prihlásenými klenotmi sa tento rok nachádzajú kaštiele, hrady, zámky, sakrálne stavby, ale aj zaujímavé technické národné kultúrne pamiatky. Sú medzi nimi stavby, ktoré takmer neprežili turecké vpády, bombardovanie, zvláštne vlastnícke výmeny, či rôzne prestavby. Doslova stáročia tieto pamiatky bojovali so živlami, predstavami svojich majiteľov, ale i neodbornými zásahmi ľudských rúk. Vďaka obrovskému úsiliu posledných vlastníkov však neraz už ruiny odkryli svoje tajomstvá, odhalili cenné fresky skrývajúce sa aj v niekoľkých vrstvách a vyniesli opäť na svetlo dávno zabudnuté poklady. Práve web stránka https://www.kpr-fenix.sk/hlasovanie/ ponúka príbeh každej pamiatky, doplnený o fotografie. Stačí sa začítať a kliknúť na tú pamiatku, ktorá sa práve vám najviac páči.



Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo kultúry SR, spolu s Nadáciou SPP a partnermi súťaže SPP a RTVS. Paralelne s verejným hlasovaním nominuje svojich 12 pamiatok aj odborná porota. Z nich vzídu víťazi prestížneho ocenenia Kultúrna pamiatka roka – Fénix. Laureáti získajú osvedčenie o udelení ceny priamo z rúk ministerky kultúry SR, a tiež finančnú odmenu od generálneho partnera súťaže Nadácie SPP vo výške 10 000 eur. Vyhlásenie výsledkov súťaže sa uskutoční v máji v priestoroch Kubínyiovského kaštieľa, ktorý je držiteľom ceny Fénix za rok 2021. Práve pobyt v kaštieli je aj atraktívnou výhrou pre víťaza, vyžrebovaného z pomedzi všetkých, ktorí sa zapoja do online hlasovania.

Nové logo ocenenia Kultúrna pamiatka roka – Cena Nadácie SPP Zdroj: SPP