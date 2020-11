Špecialistom na výrobu tých najšpičkovejších je nitrianska spoločnosť ADLO, jej majiteľ Jozef Adame nám v nových priestoroch predstavil aj exkluzívne novinky v širokej ponuke bezpečnostných dverí.

ADLO je synonymum bezpečnosti, tridsať rokov na trhu je vysvedčením odbornosti, kvalitnej práce aj spokojnosti zákazníkov. Prezradíte dôvod sťahovania sídla spoločnosti?

Odpoveď je jednoduchá - mobilita ľudí je čoraz viac závislá na autách, preto sme hľadali väčšie priestory pre predajňu a hlavne s parkoviskom. No a keďže sme aj výrobným závodom, potrebujeme tiež skladové plochy a v Dolných Krškanoch, ktoré sú mestskou časťou Nitry, sme prakticky celé naše zázemie umiestnili v nových priestoroch. Klienti sa k nám teraz dostanú autom aj mestskou hromadnou dopravou a samozrejme veríme, že naši zákazníci ocenia tento ústretový krok.

Ilustračné foto. Zdroj: ADLO

Vo vašej ponuke sa to tradične hemží praktickými radami aj novinkami, na ktorú z nich upriamite vašu pozornosť?

Tešíme sa z pozitívnych reakcii na inteligentné prvky, ktoré montujeme do moderných smart dverí našej výroby. Predstavte si, že odídete do práce alebo na dovolenku a naše smart dvere monitorujú priestor pred nimi. Ak sa niekto zastaví, aby sa „poobzeral“, okamžite dostávate signál do mobilu a cez praktické kukátko viete dokonca s dotyčným komunikovať, akoby ste stáli za dverami z druhej strany. Často sa tým predchádza vlámaniu do bytov či rodinných domov, zabudované smart systémy sú budúcnosťou, viete cez ne komunikovať dokonca aj so susedom či políciou. Pochváliť sa môžeme aj novinkou, ktorú sme uviedli na trh dokonca ako prví my – bezpečnostné dvere ovládané mobilným telefónom viete bez kontaktu s kľučkou otvoriť aj zavrieť cez aplikáciu vo vašom telefóne.

Ilustračné foto. Zdroj: ADLO

Koľko stoja takéto bezpečnostné dvere?

Záleží od úrovne ochrany - ekonomickejšia verzia začína na úrovni od 700 € a ceny za bezpečnostné dvere s vyšším stupňom ochrany sa pohybujú na zhruba dvojnásobku tejto sumy.

Vaše dvere ADLO chránia pred zlodejmi, majú aj ďalšie „schopnosti“?

Najlepšiu spätnú väzbu máme od spokojných klientov, ktorí oceňujú, že naše dvere spĺňajú aj prísne protipožiarne opatrenia a sú dokonca odolné aj proti dymu, čo je dôležité najmä v bytových domoch. Pri požiari a zadymených chodbách, keď sa často nedá použiť výťah, dokážu našich blízkych do príchodu hasičov ochrániť pred ohňom a dymom práve protipožiarne dvere. A spomeniem aj aktuálny trend, keďže susedov si nikto nevyberáme - veľký záujem je o protihlukové dvere.

Kvalita ide ruka v ruke s cenou, viete pomôcť vašim zákazníkom pri kúpe bezpečnostných dverí napríklad aj s ich prefinancovaním?

Samozrejme, najväčší záujem je o možnosť rozloženia splátok bez navýšenia sumy, klient si dokonca sám stanoví ich výšku aj akontáciu a za dvanásť mesiacov sú dvere bez problémov zaplatené.

Ako sa aktuálna situácia s koronavírusom podpísala na vašom biznise?

Je to možno paradoxná situácia, ale my sme „koronové“ otrasy prakticky nepocítili žiadne. Ľudia počítali s výdavkami na dovolenky, a keďže tie sa zrušili, rozhodli sa investovať tieto ušetrené financie do svojho bývania, ktoré si vylepšujú, zhodnocujú aj lepšie chránia. Cítime stúpajúci dopyt a vážime si dôveru zákazníkov. Dodám, že naši zamestnanci sú testovaní, keďže s našimi klientmi často komunikujeme u nich doma, zdravie a bezpečnosť sú u nás na prvom mieste.

Ilustračné foto. Zdroj: ADLO

V čase korony sa darí zlodejom

Povedali by ste, že koronavírus praje zlodejom? Je to naozaj tak! „Hoci nemáme k dispozícii všetky štatistiky, faktom je, že v dobe „korony“ viac-menej rástli čísla, hovoriace o vykrádaní tých obchodných a skladových priestorov, ktoré zostali bez zabezpečenia,“ poukazuje na zaujímavú skutočnosť Miloš Kóňa z občianskeho a spotrebiteľského združenia Bývajme bezpečne. „Pri bytových a rodinných domoch sú naopak tieto dáta porovnateľné s údajmi spred roka. Je to pochopiteľné, mnohí ľudia totiž pracujú viac z domu a práve preto je dôležité zabezpečenie aj spomínaných priestorov, kam treba zaradiť napríklad aj pivnice,“ zvýraznil Miloš Kóňa potrebu opatrnosti pred zlodejmi, ktorí sa špecializujú na slabé miesta pri zabezpečení objektov. „Obracajú sa na nás aj ľudia z bytových a rodinných domov, ktorí tiež nemajú vyriešenú otázku bezpečnosti svojho bývania. Pýtajú sa na rady, chcú vedieť, ktorým smerom majú sústrediť svoju pozornosť. Tie otázky sú prakticky identické s tými, ktoré sa týkajú zabezpečenia firiem, ich obchodných a kancelárskych priestorov, tiež skladov, to všetko sú lákadlá pre zlodejov, ktorí naozaj nikdy nespia.“

Ilustračné foto. Zdroj: ADLO