Poznáte svojich TOP 5 talentov? Títo študenti áno! NEUVERÍTE, čo vďaka nim dokázali!

Hovoríme o unikátnom rozvojovom programe Show your talent, ktorý pomáha študentom a učiteľom objavovať svoje talenty. Vznikol pred tromi rokmi, kedy si jeho organizátori povedali: „A dosť! Chceme zatraktívniť vzdelávanie na školách, priniesť žiakom viac zábavy a skúseností.“

Realizačný tím programu oslavuje úspechy Zdroj: Show your talent

Jedinečná príležitosť pre mladých

Dnes má už 160 absolventov na siedmich školách a Nadácia Pontis ho zaradila medzi TOP 15 vzdelávacích projektov na Slovensku! Z mnohých študentov, ktorí sa doň zapojili v mladom veku, sa následne stali mladí lídri s veľkým potenciálom. Presvedčte sa na vlastné oči!

„Show your talent mi dal šancu spoznať nových a skvelých ľudí. Priniesol mi do života príležitosti a inšpiroval moju budúcnosť. Naučil ma spoznať seba samú. A ten pocit, keď si uvedomíte, čo ste vlastne dosiahli – to stojí za to!“ hovorí Adriana Luptáková zo SPŠ dopravnej vo Zvolene.

Medzinárodné talentové testy na slovenských školách

Ako študenti teda objavia svoje talenty? Prostredníctvom testu CliftonStrengths od Gallupovho inštitútu, ktorý si do dnešného dňa spravilo už vyše 25 miliónov ľudí na celom svete! Aj preto je uznávaný vrcholovými podnikateľmi, medzinárodnými firmami či startupmi.

Slovenskí študenti nemusia čakať, kým sa o svojich TOP 5 talentoch dozvedia vo svojom prvom zamestnaní. Vďaka programu Show your talent ich môžu spoznať už na strednej škole a zahviezdiť tak hneď! To im pomôže kráčať za svojím snom a vysnívanou prácou už teraz.

Študenti sa v programe učia prezentovať a rozvíjať svoje talenty Zdroj: Show your talent

Pomáhajú im úspešní mentori z praxe

Vlado Bajo zo SPŠ dopravnej vo Zvolene si vďaka podpore svojho mentora splnil svoj motoristický sen. Prenajal si letisko, presvedčil jedného z najlepších inštruktorov jazdy na motorke na Slovensku a zorganizoval tak pre svojich rovesníkov kurz bezpečnej jazdy, ktorý okamžite zožal úspech!

Ako mentori pomáhajú mladým ľuďom úspešní podnikatelia, aktivisti či finalistka Miss Slovensko 2019 a profesionálna vojačka čestnej stráže prezidentky SR Michaela Čajková.

Chill out zóna na škole?

Svoje talenty v praxi ukázali aj študenti z Gymnázia Hlinská, ktorí pomohli žilinskému útulku opraviť a skrášliť staré zhrdzavené koterce. Na SOŠ v Tisovci zas zorganizovali animačný kurz pre prvákov a natočili promo video školy pre deviatakov.

Zahanbiť sa nenechali ani žiaci Strednej priemyselnej školy dopravnej vo Zvolene. Spolu so svojimi učiteľmi vytvorili štýlovú paletovú stenu a vyrobili chillout zónu pre svojich spolužiakov. Každý tím dostal na svoj nápad od 100 – 150€.

Najväčším zážitkom sú však pre účastníkov aj tak dve víkendovky, na ktorých sa naučia komunikovať, pracovať v tíme, čeliť rôznym výzvam či riešiť konflikty. „Toto školenie stálo za to! Odchádzala som úplne nadšená,“ hovorí jedna zo študentiek.

Spoznajte talenty stredoškolákov

Zlatým klincom celého programu je slávnostná konferencia, kde študenti prezentujú svoje projekty a skúsenosti. Sledovať ju môžete online aj vy prostredníctvom Facebooku Show your talent. V utorok 8. júna ju odpália na SOŠ v Tisovci a 15. júna na SPŠ Dopravnej vo Zvolene. Do zákulisia príprav môžete nahliadnuť už dnes na ich Instagrame.

Účastníčka programu Show your talent vo Zvolene Zdroj: Show your talent