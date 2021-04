Po uvoľnení opatrení schválených vládou najväčšia sieť autocentier ojazdených vozidiel AAA AUTO otvorila svoje pobočky pre verejnosť. Bezpečný predaj a výkup vozidiel prebieha pri dodržiavaní striktných hygienických opatrení. Spoločnosť pre svojich zamestnancov zaobstarala tisíce respirátorov FFP2, ktoré sú podmienkou pre otvorenie prevádzok. Pre zákazníkov bude aj naďalej poskytnutá možnosť kúpy vozidla online bez nutnosti návštevy pobočky. Na pobočkách, aj online je možné vyberať si až zo 4000 áut v ponuke.



„Na otvorenie pobočiek sme boli pripravení. Okrem prísnych hygienických opatrení na našich pobočkách, ktoré sú dnes už štandardom, sme zakúpili pre našich zamestnancov niekoľko desiatok tisíc respirátorov. Som rada, že uvoľnenie opatrení, s ktorými sa spája aj otvorenie našich pobočiek, prišlo presne v hlavnej sezóne, kedy mávame najsilnejšie predaje v roku. V tomto období sa celý trh ojazdených automobilov prebúdza a je dobre, že pri tom môžeme byť s otvorenými autocentrami,“ uviedla Karolína Topolová, generálna riaditeľka a predsedníčka predstavenstva AURES Holdings, prevádzkovateľa medzinárodnej siete AAA AUTO. "Záujem o ojazdené autá je veľmi vysoký, to ukazujú aj nevídané objemy online predajov v posledných týždňoch. Tento rok bude určite naďalej v rámci pokračujúcich protipandemických opatrení a dovolenky sa budú zrejme odohrávať prevažne autom po Slovensku. Automobil bude aj naďalej bezpečnejším spôsobom dopravy, ako je napríklad vlak alebo autobus. To všetko sú faktory, ktoré smerujú k rýchlemu rastu predajných čísel," doplnila Karolína Topolová.



Ľudia si ale naďalej môžu kúpiť vozidlá aj online. Automobil si vyberú na internetovej stránke www.aaaauto.sk a online si ho môžu zarezervovať. Na Call centre sa na zelenej linke 0800 100 100 následne dohodnú na mieste a čase odovzdania auta, a to doma alebo tam, kde im to najviac vyhovuje. Dezinfikované vozidlo na dohodnuté miesto pristaví predajca s ochrannými prostriedkami. "Už na samotnom začiatku pandémie koronavírusu sme spustili naprieč celou našou spoločnosťou súbor ochranných opatrení, vďaka ktorým chránime našich zamestnancov a zákazníkov pred nákazou. Na dezinfekciu vozidiel sme nakúpili nové technológie a sprísnili procesy tak, aby boli autá úplne bezpečné. Aj napriek tomu, že sme pobočky otvorili, stále nechávame možnosť kúpiť si automobil aj formou online," povedala Karolína Topolová.



Sieť AAA AUTO už od začiatku pandémie koronavírusu pravidelne dezinfikuje ponúkané vozidlá aj priestory svojich pobočiek. Predajcovia, ktorých zdravotný stav sa pravidelne kontroluje, používajú ochranné prostriedky, rúška a rukavice. Zákazníci majú v autocentrách k dispozícii jednorazové rukavice a dezinfekciu a najmä dostatok osobného priestoru na to, aby sa nemuseli stretávať s ďalšími klientami. "Samozrejme, dbáme na všetky pravidlá požadované úradmi, ako je len jeden zákazník na 15 m2 plochy, bezhotovostné platby a skrátenie doby pobytu zákazníkov u nás na nevyhnutné minimum. Na dodržiavanie týchto pravidiel dohliada personál pobočiek. Naše areály majú rozlohu mnoho tisíc metrov štvorcových, veľa činností sa odohráva vonku a ku koncentrácii zákazníkov na jednom mieste alebo v uzavretých priestoroch nedochádza ani za bežnej prevádzky," upozornila Karolína Topolová.

Aktuálne najpredávanejšie modely vozidiel

Škoda Octavia Škoda Fabia VW Passat Škoda Superb VW Golf Kia Sportage Hyundai i30 Kia Ceed Suzuki Vitara Opel Astra