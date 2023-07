1. Vyberte správnu veľkosť pre správny priestor

Veľkosť televízora, respektíve jeho uhlopriečky, patrí k tým menej komplikovaným parametrom. Výrobcovia ho väčšinou udávajú v palcoch (jeden palec je 2,54 cm). Vďaka vysokému rozlíšeniu 4K alebo 8K sa môžete pozerať aj na tie najväčšie obrazovky z veľmi krátkej vzdialenosti. Záleží teda len na vás, respektíve na vašom priestore.

Za veľké obrazovky sa považujú rozmery 65“ – 75“ (165 – 190 cm). Vďaka vysokému rozlíšeniu sa na ne môžete pozerať už zo vzdialenosti 1,5 m. To znamená, že je možné umiestniť ich aj do malého bytu. Hitom poslednej doby sú však ešte väčšie obrazovky s 85“ – 98“, teda až 248 cm. Vďaka takto veľkej obrazovke sa ocitnete uprostred každého filmového diania alebo športového štadióna.

S umiestnením televízora súvisí ešte jeden aspekt výberu, a to dizajn. Existujú totiž televízory, ktoré prekonávajú svoju úžitkovú hodnotu „sprostredkovateľa obsahu“ a stávajú sa štýlovým doplnkom interiéru. Žiarivým príkladom je televízor The Serif alebo The Frame od Samsungu. The Serif môžete umiestniť ako voľne stojaci solitér do akejkoľvek miestnosti. Vyzerá totiž skvele zo všetkých uhlov, jeho minimalistický dizajn ladí s každou izbou a vďaka odnímateľnému stojanu ho možno ľahko presúvať. Samsung, samozrejme, nezabudol ani na obraz – matná obrazovka eliminuje svetelné odrazy pre ničím nerušené sledovanie.

Ilustračné foto Zdroj: Samsung

Ilustračné foto Zdroj: Samsung

The Frame najlepšie vynikne na stene a pokiaľ práve nesledujete obľúbený seriál, tak sa premení na umelecké dielo a zobrazí obrazy zo svetových galérií. Dizajnové farebné rámy zdôraznia autentickosť a pocit skutočného obrazu.

2. Otázka rozlíšenia alebo koľko K

K najdôležitejším vlastnostiam dobrého televízora bezpochyby patrí kvalitný a ostrý obraz. S tým úzko súvisí rozlíšenie obrazovky. Práve rozlíšenie totiž určuje, aký detailný a prepracovaný bude zážitok zo sledovania. V dnešnej dobe je štandardom rozlíšenie 4K, avšak sú k dispozícii televízory s vyšším rozlíšením, 8K.

Pre 8K televízory síce nie je natívny 8K obsah, ale to nie je ich hlavné opodstatnenie. Prednosťou 8K obrazoviek je ultra jemné rozlíšenie. Pokiaľ uvažujete o veľkej uhlopriečke 65“ – 85“, tak 4K vám nemusí stačiť. 8K televízory od Samsungu majú najvýkonnejšie procesory so 64-násobnou umelou inteligenciou, ktorá si hravo poradí s precíznym prepočtom obsahu z nižšieho rozlíšenia. Výsledný obraz bude extrémne čistý a plný jemných detailov.

Perfektný a kontinuálny 4K zážitok prináša televízor Samsung Neo QLED. Kombináciou Mini LED podsvietenia a Quantum procesora, ktorý využíva umelú inteligenciu, dokáže tento televízor zlepšiť rozlíšenie akéhokoľvek obsahu a povýšiť ho na kvalitu 4K (tzv. upscaling). Pozornosť venujte tiež skratke HDR, ktorá znamená, že TV ponúka lepší kontrast a realistickejšie, úplne verné farby.

3. Aký je rozdiel medzi QLED a OLED?

Pri výbere televízora skôr či neskôr narazíte na skratku QLED a OLED. Hoci sú názvy podobné, technológie sa zásadne líšia. QLED televízory využívajú Mini LED podsvietenie pre vysoký jas HDR a zároveň vrstvu Quantových bodov pre presné a realistické zobrazenie farieb. OLED technológia využíva organické samosvietiace diódy, ktoré je možné individuálne ovládať, teda vypínať a zapínať. Výsledkom je vysoký kontrast, ale nižší jas ako pri QLED technológii.

OLED televízory od Samsungu prepájajú výhody OLED a QLED obrazoviek. Samosvietiace pixely sú doplnené vrstvou Quantových bodov. Môžete sa tak tešiť na kvalitnú a realistickú čiernu, čistú bielu, živé farby a zároveň aj vysoký jas. Neobyčajný výkon sa pritom zmestí do veľmi tenkého profilu. Televízor tak zapadne do každého interiéru.

4. Smart televízor je lepší televízor

Smart televízor ponúka prístup k oveľa širšiemu spektru obsahu, než poskytuje bežné televízne vysielanie. Na takzvanom Smart TV môžete surfovať po internete, nakupovať alebo ovládať inteligentnú domácnosť. Väčšina Smart televízorov má celý rad predinštalovaných aplikácií (vrátane najobľúbenejších streamovacích platforiem ako Netflix či Amazon Prime), ale v prípade potreby si môžete jednoducho stiahnuť ďalšie – televízory ponúkajú na tento účel katalógy dostupných aplikácií. Praktickou funkciou je aj možnosť zrkadliť na televíznej obrazovke displej mobilného telefónu, tabletu alebo notebooku, alebo použiť mobil namiesto diaľkového ovládača. Novinkou pre hráčov je cloudové hranie. To znamená, že už nemusíte kupovať samostatnú hernú konzolu, ale stačí aktivovať aplikáciu, napríklad Xbox, pripojiť ovládač a môžete hrať.

Multifunkčné schopnosti televízorov približujú The Frame od Samsungu k dokonalosti. Keď televízor vypnete, premení sa na umelecké dielo podľa vášho výberu. V špeciálnej aplikácii si môžete vybrať z viac ako 2 100 umeleckých diel, ktoré sa premietnu na vysoko kvalitnú matnú obrazovku televízora vo chvíli, keď ho nesledujete. Dojem obrazu podčiarkujú vymeniteľné magnetické rámy.

Ilustračné foto Zdroj: Samsung

Ilustračné foto Zdroj: Samsung

5. Nezabudnite na kvalitný zvuk

Ku kvalitnému sledovaniu patrí aj vynikajúci zvuk. Pri výbere televízora preto nezabudnite zohľadniť aj tento parameter, najmä ak milujete sledovanie filmov a chcete sa cítiť ako v kine, vtedy siahnite po technológii Dolby Atmos. Postará sa o precízne priestorové ozvučenie, ktoré vás úplne vtiahne do deja. Niektoré televízory ponúkajú aj zvuk, ktorý sleduje pohyb – budete počuť akciu priamo zo smeru, v ktorom sa odohráva. A ak chcete úplne špičkový zvukový zážitok, oplatí sa pridať k televízoru tzv. soundbar.

Soundbary a televízory Samsung sa skvele dopĺňajú. Oceníte, že pripojenie soundbaru Samsung je veľmi jednoduché a nepotrebujete k nemu žiadne káble, stačí Wi-Fi. Špeciálna technológia Q Symphony od Samsungu potom inteligentne synchronizuje zvuk soundbaru a televíznych reproduktorov. Výsledkom je prepojená zvuková symfónia, ktorá vám prinesie ten najlepší možný zážitok nielen zo sledovania, ale aj z počúvania svojho televízora.

Ilustračné foto Zdroj: Samsung

Pre nadšencov sledovania filmov pod hviezdami je k dispozícii aj prenosný projektor Samsung The Freestyle. Zaujali vás nové televízory a chceli by ste rozšíriť ekosystém o ďalšie zariadenia Samsung? Na výber máte aj množstvo mobilných zariadení, či už smartfóny Samsung Galaxy A54, sériu Galaxy S23, Galaxy Z, hodinky Galaxy Watch5 Pro, slúchadlá Galaxy Buds2 Pro, prípadne tablety Galaxy Tab S8.