Dbajte na pravidelný servis

To vám nehovoríme len my, ale aj zákon, podľa ktorého musíte pravidelne vykonávať servis vykurovacieho systému. Presný interval záleží od typu kotla.



Ideálne si požiadajte o servisnú prehliadku aspoň raz za rok. A nezabudnite, musí ju vykonať len technik s osvedčením.



Odborník urobí viacero úkonov, aby zistil, či je váš kotol v poriadku. Okrem samotného kotla skontroluje rýchlosť horenia plynu, tlak a tiež preverí spaľovanie.

Súčasťou prehliadky je aj kontrola bezpečnostných zariadení, ovládacích prvkov a filtrov. Ak používate kondenzačný kotol, technik overí čistotu sifónu na odvod kondenzátu.



Vďaka všetkým týmto krokom máte istotu, že kotol funguje správne. V neposlednom rade sa postaráte o to, aby kotol vydržal roky.



Bežne si za takúto prehliadku zaplatíte od 70 do 100 eur. V prípade, že chcete aj kontrolu emisií a komína, zrejme vás to vyjde drahšie. Ak máte doma kotol Immergas, môžete mať servisnú prehliadku zadarmo. Stačí, ak sa na ich webstránke zapojíte do aktuálne prebiehajúcej súťaže.



Napokon dodáme, že pravidelná prehliadka býva podmienkou k predĺženej záruke alebo poistenej zmluve.

Používajte ochranné prípravky

V radiátoroch a potrubí ústredného kúrenia sa usádza špina, vodný kameň a hrdza. Kvôli usadeninám dochádza k upchatiu a radiátory nie sú také teplé, ako by mali.



Prirodzene, nečistoty znižujú účinnosť kotla. Na rovnaké množstvo tepla budete kúriť viac, čím zvyšujete spotrebu aj finančné náklady.



Aby ste tomu predišli, používajte inhibítor. Prípravok čírej alebo bledožltej farby odbúra akékoľvek nečistoty a zabráni ich ďalšiemu hromadeniu.



Prípravkov na čistenie kotla existuje neúrekom. Zatiaľ čo niektoré dokážu odstrániť vodný kameň a hrdzu, iné sú určené výhradne na jeden účel. No všetky majú spoločné to, že dokážu prinavrátiť účinnosť kotla a predĺžiť jeho životnosť.

Nechajte si nainštalovať filter

Pre ešte väčšiu ochranu kotla si nechajte namontovať magnetický filter. Ak aj napriek používaniu inhibítora vzniknú nečistoty, filter vám pomôže zbaviť sa ich. Ako to?



Z hrdze a vodného kameňa sa vytvorí kal, ktorý môže blokovať výmenník tepla, čerpadlo alebo radiátory. Vo výsledku máte oveľa menej radosti z tepla, pretože neprúdi tak, ako by malo.





V tomto momente nastupuje magnetický filter, ktorý kal zachytáva a zabraňuje tomu, aby poškodzoval dôležité komponenty.



Vďaka jednorazovej investícii ušetríte na opravách a napokon aj predĺžite životnosť kotla.

Kotol zapnite aj v lete

Väčšina moderných kotlov má okrem zimného aj letný režim. Počas neho kotol nekúri, len ohrieva vodu. Napriek tomu kotol preventívne zapnite na kúrenie aj v lete. Ideálne raz za pár týždňov.



Uistíte sa, že všetky súčiastky a mechanizmy fungujú správne a nič nie je poškodené.

V prípade, že prevenciu zanedbáte, o nedostatkoch sa dozviete až pred vykurovacou sezónou. A to určite nechcete.

Izolujte potrubie

Na záver vám radíme, nechajte si zaizolovať potrubie vykurovacieho systému. Nielenže tým predchádzate tepelným stratám, ale postaráte sa tak o dlhšiu životnosť vykurovacieho systému.



Zvlášť si strážte potrubie na kondenzát, ktoré je súčasťou kondenzačných kotlov. Často sa totižto stáva, že porucha kondenzačného potrubia príde v najhorší čas – cez zimu. Správnou izoláciou tomu určite predídete.