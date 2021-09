Máte už plány na september a október? A čo takto ísť sa popreháňať s vetrom v plachtách na jachte? Ubezpečujeme vás, že toto nie je tip pre skupinu „horných desaťtisíc“. Prenajať si jachtu aj so skipperom, čiže kapitánom je dnes rovnako jednoduché a cenovo dostupné ako prenajať si izbu v hoteli.

5 dôvodov, prečo na more vyplávať (až) na jeseň

Loďou hocikedy a kamkoľvek

Pavel Pribiš z Boataround.com o jesennej dovolenke na mori hovorí: „Najlepšie podmienky pre aktívny jachting sú na jeseň (september, október, november). Stále je teplo, fúka čerstvý vietor a presuny na jachte sú akčnejšie!“ Jesenné plavby na relatívne prázdnom mori sú preto ako stvorené pre aktívne, dobrodružné typy, ktoré neváhajú vyskúšať niečo nové. Dostanete sa aj na miesta, ktoré bývajú dlho dopredu vybookované alebo príliš rušné.

Viac za menej

Ani v hlavnej turistickej sezóne nezaplatíte za dovolenku na jachte celý svoj majetok. Ceny jesenných plavieb v atraktívnych destináciách však bývajú aj o polovicu lacnejšie. Pravdepodobne sa nestretnete s termínom „vypredané,“ nemusíte sa teda nikam ponáhľať a robiť rezerváciu mesiace dopredu.

Ilustračné foto Zdroj: Unsplash

Kam sa oplatí ísť?

„Určite neobíďte Grécko. Na jeseň sa otáča vietor a vďaka tomu sa dá z Atén krásne vyplávať na Kykladské ostrovy,“ odporúča Pavel. Nočný život v prístavoch a marínach na gréckych ostrovoch, najjužnejších ostrovoch Talianska (Sardínia, Sicília), na Malorke, Madeire či Cypre neutícha a stále je k dispozícii veľa možností, ako si jednotlivé prístavy užiť. Či už zostanete na lodi a rozpálite gril, alebo si pôjdete zatancovať na letné rytmy a ochutnať miestne drinky.

Ak však hľadáte pokoj a pohodu, vyplávajte napríklad na menej exponovaný ostrov Kyklád - Amorgos, kde sa, mimochodom, nakrúcal film Magická hlbočina s neodolateľným Jeanom Renom.

Ilustračné foto Zdroj: Internet

Počasie

Jesenné počasie v zmieňovaných destináciách poteší hlavne tých, ktorí nemajú radi úmorné horúčavy. V jeseni je na mori pocitovo chladnejšie a milovníci kúpania v chladnej vode budú vo svojom živle. S tridsiatkami cez deň však pokojne počítajte. „Nočné sovy“ si užijú večery pri 17- 20 °C.

Ilustračné foto Zdroj: Unsplash

Výzva pre akčné typy

Znie to ako dobrá náhrada za prehŕňanie sa v pestrofarebnom lístí? Na jeseň počítajte s tým, že vietor je silnejší a more živšie. To je výzva hlavne pre tých z vás, ktorých nebaví pohojdávať sa na pokojných vlnkách a chcú si jachting užiť slobodne a s poriadnym vetrom vo vlasoch.

www.boataround.com