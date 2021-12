Zuzana Čaputová: Rozsvietenie vianočného stromčeka v prezidentskom paláci! ×

Iba pred niekoľkými dňami bol v prezidentskom paláci oficiálne rozsvietený aj vianočný stromček. "V normálnych časoch by tu so mnou bola kopa detí a zažínali by sme stromček spoločne. Dnes som symbolicky pozvala aspoň jednu rodinu," napisala vtedy na sociálnej sieti prezidentka.