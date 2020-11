Zástupcovia zdravotníckeho sektora žiadajú navýšenie rozpočtu zdravotníctva ×

S peniazmi, ktoré chce štát vyčleniť v budúcom roku do zdravotníctva, sa sektor prepadne ešte do väčšej krízy. Upozornili na to zástupcovia 7 zdravotníckych asociácií s tým, že ak kompetentní nič neurobia, doplatia na to všetci pacienti!