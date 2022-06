Ukrajinskí študenti zatancovali záverečný tanec pri ruinách ich bývalej školy ×

Chlapci sa obliekli do košiel a oblekov, dievčatá zase do slávnostných šiat a všetci sa vybrali do rozvalín bývalej školy, aby si spravili aspoň skromnú stužkovú. Symbolické gesto, na ktoré po celý čas dohliadali ozbrojení vojaci, neuniklo pozornosti médií.