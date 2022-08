Sulík reaguje na tlačovke na klamstvá o ňom a strane SaS ×

V druhej časti brífingu reagoval Sulík na to, čo bolo o ňom a jeho strane posledné dni povedané. Vraj na tieto klamstvá treba reagovať: „Vraj so sa stretol so Sujom. Ja viem kto to je, ale nemám na neho ani mobil.“