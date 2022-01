Smer-SD bude v Bratislave protestovať proti zdražovaniu potravín! ×

Robert Fico pozval širokú verejnosť, aby sa zapojila do ďalšieho protestu, ktorý organizuje. Zároveň v ňom poukázal aj na obrovskú vlnu zdražovania, ktorá postihla Slovensko. Spolu so svojim tímom sa vybrali na nákupy do susesdných krajín. Nakúpili deväť rovnakých potravín a následne ich porovnali.