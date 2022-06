Róbert Suja spomenul svoj životný príbeh podobný tisíckam východniarov ×

Na Slovensku zúročil svoje skúsenosti vo verejnej službe - v oblasti IT, školstva a zdravotníctva. Má snahu ponúknuť ľuďom rodinné zázemie a vytvárať podmienky, aby sa mladí ľudia vracali späť domov, tak ako to urobil on.