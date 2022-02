Pacienti, zbystrite! Nová nemocnica spustila predregistráciu: Pozrite, čo treba robiť ×

Nemocnicu Bory v Bratislave plánujú otvoriť v marci 2023, no už oddnes sa začalo s tzv. predregistráciou pacientov. Medicínsky riaditeľ nemocnice Róbert Hill vysvetlil, čo to znamená a ako to bude fungovať?