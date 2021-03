Už takmer tridsať rokov sa v malom stredoslovenskom meste Hriňová vyrábajú syry a maslo, ktoré si našli cestu do celého sveta. Príbeh sa pritom začal z „nutnosti“, keď zrazu nebolo v regióne čo robiť s mliekom, ktoré bývalé štátne mliekarne nechceli.



A z nutnosti sa stal „slovenský startup“, ktorý dnes pracuje so špičkovými technológiami a vyrába aj napríklad sušený proteín, ktorý sa vozí do celého sveta. O tom, ako sa to DÁ sme hovorili s jej zakladateľom.