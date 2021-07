V. Lengvarský: Antigénové testy nebudú zadarmo nikdy ×

Antigénové testy na ochorenie COVID-19 nebudú zadarmo už vôbec. V stredu to po rokovaní vlády povedal minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský. Určitý počet PCR testov do mesiaca by však mohli mať ľudia zdarma.