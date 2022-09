Kráľ Karol III. po prvý krát PREHOVORIL: Dojímavé slová k zosnulej matke a k novým povinnostiam ×

„V roku 1947, na svoje 21. narodeniny, sa vo vysielaní z Kapského Mesta do Commonwealthu zaviazala, že svoj život, či už krátky alebo dlhý, zasvätí službe svojmu ľudu. Bolo to viac ako sľub. Bol to hlboký, osobný záväzok, ktorý definoval celý jej život,“ povedal nový panovník vo svojom príhovore.