KORONAVÍRUS NA SLOVENSKU - Denné správy - To hlavné z dňa 22.3.2021 ×

Slovensko by sa v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu malo začať pripravovať na veľkonočné sviatky. A to aj napriek aktuálnej politickej kríze. Počas sviatkov sa totiž môže opäť zrýchliť šírenie vírusu, podobne ako cez Vianoce. Upozorňuje na to vedec Pavol Čekan.