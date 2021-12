KORONAVÍRUS NA SLOVENSKU - Denné správy - To hlavné z dňa 14.12.2021 ×

Meníme opatrenia. Od piatka 17. decembra bude zákaz vychádzania platiť len v čase od 20.00 do 5.00 h. Výnimkami z nočného zákazu vychádzania bude napríklad cesta do a zo zamestnania, zdravotná starostlivosť či cesta do obchodov.