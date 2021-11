KORONAVÍRUS NA SLOVENSKU - Denné správy - To hlavné z dňa 12.11.2021 ×

Zamestnanec by sa mal pri vstupe do práce preukázať očkovaním proti ochoreniu COVID-19, potvrdením o prekonaní ochorenia alebo negatívnym výsledkom testu. Vyžadovať sa to bude môcť aj v prevádzkach.