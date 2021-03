Koaličná kríza sa stala PLNOHODNOTNÝM CIRKUSOM: Vtipkári to lídrom dávajú PORIADNE VYŽRAŤ! ×

Lídri súčasnej koalície sa naťahujú o to, kto by mal odstúpiť, ale aj o to, kto je ochotný to skutočne urobiť. Z ničoho nič odstúpil minister práce Milan Krajniak zo Sme rodina. Internetoví vtipkári si nenechali ujsť príležitosť a koalíciu si poriadne podali!