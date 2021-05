Herci si užili PLES napriek zákazu: POZRITE, aké róby mali Mauréry, Hilmerová či Turjanová ×

A čože pre pandémiu nebola plesová sezóna? Herci zo seriálu Oteckovia si to vynahradili aspoň počas natáčania. Všetci sa nahodili do rób, oblekov a dosýta si to pred kamerami užili.