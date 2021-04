Fico vysvetlil prečo ako náhradu za respirátor často používa štít ×

"Ak by som mal 30 možno 40 minút hovoriť tu do takéhoto respirátora, tak to mi rovno môžete pripraviť nitroglycerýn - aký to má význam (liek sa používa pri kardiovaskulárnych ochoreniach, pozn. red.)," povedal Fico s tým, že je testovaný a verí, že takto nikoho neohrozuje.