Fico v Maďarsku ukázal KOLÓNY slovenských ÁUT pred benzínkami!

"Matovič so Sulíkom by sa namiesto hádok a urážok v parlamente mali ísť pozrieť do Maďarska, ako sa vláda stará o ľudí a ako vyzerá skutočná pomoc ľuďom pri zdražovaní," uviedol šéf Smeru Fico.