Košický samosprávny kraj (KSK) začal s komplexnou rekonštrukciou mosta cez rieku Ondava pri obci Sirník (okr. Trebišov), ktorý je v havarijnom stave. Práce by mali trvať do novembra tohto roka, z krajského rozpočtu si to vyžiada 4,1 milióna eur. Ide o najväčšiu rekonštrukciu mosta v histórii KSK.