Čo je jav zvaný FREKVENČNÁ ILÚZIA? Pozrite si V. diel relácie ŠAKALEVEĎ!

Základným princípom tohto efektu je pocit, že nové informácie alebo objekty, ktoré sme sa práve dozvedeli alebo si ich prvýkrát všimli, sa zrazu objavujú omnoho častejšie. No nie je to však tak, že by sa tieto veci objavovali viac – jednoducho ich vnímame častejšie.