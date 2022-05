Česká Barbie Gabriel vydala prvý singel: Dojemná skladba na podporu Ukrajine vás chytí za srdce ×

Česká Barbie Gabriel Jiráčková vydala svoju prvú skladbu s názvom Where the sun has gone na podporu vojnou zmietanej Ukrajine. K naspievaniu dojemnej piesne ju inšpirovala zdrvujúca správa od kamarátky z Ukrajiny.