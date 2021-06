Z Bratislavy odišiel prvý autovlak do chorvátskeho Splitu ×

Približne 200 turistov zo Slovenska a Rakúska pricestovalo v sobotu do chorvátskeho mesta Split vlakom s trasou Bratislava-Viedeň-Split. Vlak bude premávať dvakrát do týždňa až do 11. septembra.