Tvrdí, že by bolo potrebné porozmýšľať nielen o zavedení bodovacieho systému, čo je podľa neho skôr určitá forma prevencie, ale urobiť radikálnejšie sankcie, a to také, že ak by vodič vyčerpal počet stanovených bodov, tak dostane napríklad domáce väzenie alebo pár mesiacov v base.