Tuniskí vyšetrovatelia podľa hovorcu súdu v Monastire a Mahdii Farida Ben Jahha pracujú s možnosťou, že žena z Ostravy vraždu manžela plánovala ešte pred cestou na dovolenku. A to je zlé. „Akonáhle je jasné, že ide o plánovanú vraždu, potom platí článok 201, a to je trest smrti. Keď je to však obyčajná vražda, je to článok 205 a tam je to doživotie,“ citovala hovorkyňa televízie CNN Prima NEWS.

Nech už to bolo akokoľvek, bolo by pre obvinenú lepšie, keby bola súdená a potrestaná v Česku. Podľa bilaterálnej zmluvy o právnej pomoci z roku 1981 je to podľa českého Blesku možné, má to však háčik. Pretože sa trestný čin stal na území Tuniska, museli by o prevzatie stíhania Češky do rodnej vlasti požiadať tamojšie justičné inštitúcie nás.

"Ministerstvo spravodlivosti v súčasnosti k predmetnej veci nedostalo žiadnu žiadosť o spoluprácu zo strany tuniských orgánov," povedal v nedeľu Blesku Michal Pleskot z tlačového oddelenia spomínaného ministerstva. Ak by k dohode došlo, trestné konanie by na českej strane prevzalo príslušné Najvyššie štátne zastupiteľstvo. O súčinnosť však zatiaľ tuniská strana nepožiadala.

