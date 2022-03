"Stretnutia pokračujú a bol som informovaný, že pozície počas rokovaní už znejú realistickejšie. Ešte je však treba viacej času na to, aby sa prijali rozhodnutia, ktoré budú v záujme Ukrajiny," uviedol Zelenskyj v stredajšom videu pred ďalším kolom rokovaní.

Zdroj: Justin Tallis/ TASR/AP

Zelenskyj predtým naznačil prípadný kompromis, že Ukrajina je pripravená prijať bezpečnostné záruky Západu, ktoré nezahŕňajú požiadavku členstva v Severoatlantickej aliancii. Moskva totiž považuje členstvo Ukrajiny v organizácii NATO za hrozbu a trvá na tom, že Ukrajina nebude do tohto vojenského zoskupenia nikdy prijatá.

Poradca ukrajinského prezidenta Mychajlo Podoľak v utorok oznámil, že mierové rokovania medzi Moskvou a Kyjevom, ktoré sa uplynulé dva dni odohrávali virtuálne, budú pokračovať aj v stredu. Poznamenal však, že medzi oboma stranami jestvujú "zásadné rozpory", no napriek tomu podľa neho existuje priestor na kompromisy.

Zdroj: Pavel Dorogoy

Zástupca vedúceho kancelárie prezidenta Ukrajiny Ihor Žovkva pre agentúru AP zase uviedol, že Rusko v rozhovoroch o možnom urovnaní konfliktu "zmiernilo svoj postoj". Rokovania medzi ruskými a ukrajinskými predstaviteľmi boli podľa neho "konštruktívnejšie". Moskva údajne od Kyjeva prestala žiadať, aby sa Ukrajina vzdala.

V dôsledku "špeciálnej vojenskej operácie", ako Moskva nazýva ofenzívu na Ukrajine, utiekli z Ukrajiny už tri milióny ľudí. Reuters konštatuje, že Rusku sa dosiaľ nepodarilo získať ani jedno z desiatich najväčších miest Ukrajiny. Ukrajinskí predstavitelia tiež vyjadrili nádej, že vojna by sa mohla skončiť, skôr než sa očakávalo, a to prípadne už do mája.