Na známej turistickej pláži Meka Draga pri Novigradskom mori vyčíňal medveď. V noci vystrašil dovolenkárov, ktorí spali v stane a miestni obyvatelia sú odvtedy viac ostražití.

Zaujímavosťou je, že zviera sa v danej oblasti pohybuje už niekoľko rokov. Poľovníci už pred dvoma rokmi spozorovali medvedicu s jej mláďatami. Nie je však jasné, či sa v oblasti pohybuje viacero medveďov alebo len jeden.

Zdroj: RTL Danas

Treba nosiť hrniec na pláž

„Všimol som si niečo čierne vo vzdialenosti asi 400 metrov a povedal som kolegovi: "Damir, to nie je kanec, to musí byť medveď". Mali sme so sebou ďalekohľad, pozreli sme sa a naozaj to bol medveď. Mohol mať asi 100 až 120 kíl,“ povedal poľovník Vjekoslav Župan pre chorvátsku televíziu RTL Danas .

Zdroj: RTL Danas

„Na pláži už radšej neprespávam. Som opatrnejšia. Zvyčajne chodím na prechádzky sama vo dne aj v noci, ale teraz som sa začala báť. Nikdy neviete, kde sa môže objaviť," opísala svoj strach Suzana Muhek zo Záhrebu.

Zdroj: RTL Danas

„Práve som dnes ráno hovoril svojej žene, že by mala so sebou nosiť hrniec a rachotať ním, keď niekam pôjde, a ona mi povedala: "To mám ten hrniec nosiť aj na pláž?" zasmial sa jeden z miestnych obyvateľov Ivan Madarić, ale dodal, že strach určite majú.