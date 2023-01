"Toľko odvážnych a talentovaných Ukrajincov obetuje svoje životy v tejto vojne proti hordám temnoty, aby ochránili svoju domovinu," napísalo na Twitteri ministerstvo a dodalo: "Nech večne svieti svetlá pamiatka našich hrdinov."

Onysko pracoval na ukrajinských filmoch ako Storožova zastava (2017), Zlatá horda (2019) a Oddaná (2020). Dovženkovo centrum, ukrajinský štátny filmový archív, označilo Onyskovu smrť za "neuveriteľnú stratu pre filmovú komunitu a Ukrajinu".

Jeho manželka Olga Birzulová v príspevku na Facebooku napísala: "Moje srdce navždy zostane v strašnom roku 2022. Pretože si tam zostal ty. Môj hrdina. Moja láska. Moje všetko. Neviem, ako mám žiť a dýchať bez teba. Neviem, či vôbec budem niekedy snívať."

Birzulová dodala: "Jediné, čo mi po tebe ostalo, je deväťročné dievčatko s tvojimi sivými očami". "Keď som sa vo vlaku deň utápala v slzách, pohladkala ma po hlave a povedala: ´Ocko bojoval za našu slobodu, nikdy na to nezabudneme, ocko bude vždy v našich myšlienkach. Náš malý dospelý: jedno z tisícov nevinných detí, ktorých rodičov zabili prekliati Rusi. Bolí to. Neopísateľne to bolí," dodala manželka.

