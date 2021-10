Pouličný umelec v roku 2018 ohromil svet umenia, keď sa jeho dielo s názvom Dievča s balónikom v Londýne “zničilo” bezprostredne po skončení aukcie. Obraz sa vtedy predal za jeden milión libier. Plátno následne pred očami desiatok ľudí prešlo tajnou skartovačkou ukrytou v ráme vo viktoriánskom štýle.

Hoci umelec plánoval plátno zničiť celé, nestalo sa tak. Mechanizmus sa zasekol a spodná polovica plátna zostala visieť, zatiaľ čo v ráme zostal červený balónik na bielom pozadí.

V súčasnosti sa dielo nazýva Láska je v koši (Love is in the Bin). Podľa predstaviteľa aukčného domu, ide o jeden z najznámejších umeleckých počinov uplynulých rokov. “Sú to už takmer tri roky, odkedy sa udial jeden z najgeniálnejších momentov súčasného umenia, ktorý sa zapísal do aukčnej histórie,” povedal pre agentúru APF Alex Branczik zo Sotheby's.

“Banksymu nie je cudzia tvorba palcových titulkov v novinách a táto najnovšia kapitola jeho príbehu uchvátila celý svet - môžeme len hádať, s čím príde nabudúce,” dodal Branczik, ktorý má v aukčnom dome na starosti dražby súčasného umenia.

Zdroj: Getty

Štvrtková dražba prebehla v londýnskom sídle Sotheby's. Trvala len desať minút a osobne, prostredníctvom telefónu alebo internetu sa do nej zapojilo deväť záujemcov. Konečná suma, ktorá zahŕňa aj daň, trojnásobne prevýšila najvyššiu odhadovanú kúpnu cenu, píše agentúra AP.

Streetartový umelec Banksy sa o senzáciu postaral aj v marci tohto roka, keď sa jeho dielo na počesť zdravotníkov v aukčnom dome Christie's v Londýne vydražilo za rekordných 16,75 milióna libier (19,4 milióna eur). Štvrtková aukcia predstavuje prekonanie tohto rekordu.

“Zničené” dielo Láska je v koši sa tak stalo doteraz najhodnotnejším dielom umelca, ktorého skutočnú identitu pozná len zopár ľudí.