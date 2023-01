Americký výrobca počítačov požiadal dodávateľov, aby tiež obmedzili objem ďalších komponentov vyrobených v Číne vo svojich produktoch. Dôvodom sú obavy z rastúceho napätia medzi Washingtonom a Pekingom, uviedol japonský ekonomický denník Nikkei.

KK12 archív Drážďany - Na archívnej snímke z 26. júna 2018 logo firmy Dell v Drážďanoch. Zdroj: Monika Skolimowska

USA v decembri pridali na čiernu listinu čínskeho výrobcu pamäťových čipov YMTC a ďalších 21 popredných čínskych firiem vyvíjajúcich a produkujúcich pokročilé čipy pre umelú inteligenciu.

Americký výrobca osobných počítačov HP Inc, ktorý patrí medzi konkurentov Dellu, podľa zdroja oboznámeného so záležitosťou začal mapovať, či by jeho dodávatelia mohli presunúť produkciu z Číny.