Pôrod je významná udalosť v živote ženy. Dnešné vymoženosti medicíny a lieky proti bolesti túto často bolestivú záležitosť vedia aspoň trochu spríjemniť a matke uľaviť. Nebolo to však vždy tak, v minulosti boli pôrody oveľa hrôzostrašnejšie a existovalo mnoho tehotenských mýtov, ktorým ľudia verili.

"Svätý opasok" proti pôrodným bolestiam či temná komnata, do ktorej ženy pred pôrodom zatvárali, aby dieťaťu pripomínala lono. Takéto bizarnosti sa niekedy v stredoveku praktizovali najmä v kráľovských rodinách, avšak niektoré zvyky a povery sa ujali aj medzi bežnými ľuďmi. Toto je 11 faktov o pôrodoch v minulosti, ktoré vás dostanú!

1. Zakalený moč znamenal tehotenstvo

Keďže tehotenské testy neexistovali, mnohé ženy kedysi ani nevedeli, že čakajú bábätko. Nevedeli o tom až do zhruba piatich mesiacov tehotenstva, keď ucítili prvé pohyby dieťaťa v brušku. Neskôr sa tehotenstvo určovalo močom - ak bol svetložltý až biely so zakaleným povrchom, znamenalo to, že žena je tehotná.

