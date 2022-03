V prípade príhovoru k USA Zelenskyj uviedol, že 3. svetová vojna sa už možno začala – reagoval tak na Bidenove slová o tom, že Spojené štáty nemôžu voči Rusku priamo zakročiť, lebo by to mohlo vyústiť až do celosvetového konfliktu.

Zalovil tiež v minulosti a súčasnú situáciu prirovnal k začiatku druhej svetovej vojny, pričom uviedol, že si teraz každý deň prechádza vlastnou verziou „Pearl Harboru“ a „11. septembra“, informoval britský denník Daily Mail.

„Ruská ekonomika je stále schopná udržať svoju vojenskú mašinériu. Preto potrebujeme nové sankcie voči Rusku. Svet musí konečne uznať, že Rusko sa stalo teroristickým štátom," dodal Zelenskyj, ktorý zároveň požiadal medzinárodné spoločenstvo o väčšiu podporu pre Ukrajinu, vrátane poskytnutia systémov protivzdušnej ochrany, stíhačiek, zbraní a munície, potrebných na zastavenie ruských vojakov. Američanom pustil zostrih vojnových ukrutností Ruska a nakoniec si vyslúžil potlesk kongresmanov, ktorí mu tlieskali aj postojačky.

Biden na Zelenského výzvu reagoval ohlásením vojenskej podpory Ukrajine v hodnote 800 miliónov, pričom ruského prezidenta Vladimira Putina (69) po prvýkrát otvorene nazval vojnovým zločincom.

Štátna televízia načrtla plán invázie do ďalších štátov

