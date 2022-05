Ukrajina sa musí stať plnohodnotným členom Európskej únie a nepotrebuje žiadne alternatívy v podobe "európskeho politického spoločenstva", ktoré navrhuje Francúzsko. V sobotu v Kyjeve to oznámil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na tlačovej konferencii s portugalským premiérom Antóniom Costom. TASR prevzala správu od agentúry AFP.

Francúzsky prezident Emmanuel Macron minulý týždeň načrtol vytvorenie širšieho politického spoločenstva demokratických štátov okolo Únie, ktorého členom by sa mohli stať Ukrajina, Moldavsko i Gruzínsko. Podľa jeho slov je naliehavou záležitosťou, aby mali tieto štáty svoje miesto vo vnútri Európy. Do radov tohto spoločenstva by mohlo zavítať napríklad aj Spojené kráľovstvo, dodal.

"Nepotrebujeme žiadne alternatívy k žiadosti Ukrajiny o členstvo v Európskej únii, nepotrebujeme takéto kompromisy," povedal Zelenskyj.

Macron tvrdí, že môže trvať celé "desaťročia", kým sa Ukrajina stane členom EÚ. Ukrajina by totiž pred prijatím do EÚ musela spĺňať prísne kritéria v oblasti správy vecí verejných, boja proti korupcii či uplatňovania zásad právneho štátu.

Zelenskyj však v sobotu trval na tom, že Ukrajine by malo byť umožnené začať proces smerujúci k plnohodnotnému členstvu v EÚ. "Verte mi, nebude to kompromis pre Ukrajinu v Európe, bude to ďalší kompromis medzi Európou a Ruskom. Som si tým úplne istý," pokračoval Zelenskyj.

