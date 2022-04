Sú to dva mesiace, čo Buckinghamský palác oznámil, že kráľovná mala covid s „miernymi príznakmi podobnými prechladnutiu“. Napriek ľahšiemu priebehu ochorenia sa však britská kráľovná ani dva mesiace po prekonaní ochorenia necíti vo forme. Podľa BBC sa britská vladárka rozhovorila o svojom zdraví vo videohovore s mužom, ktorého koronavírus pripravil o otca a brata, a so zamestnancami nemocnice, kde sa muž liečil.

Zdroj: Frank Augstein/ TASR/AP

„Táto strašná pandémia... zanecháva človeka veľmi unaveného," uviedla kráľovná v rozhovore a priznala, že aj jej dala choroba poriadne zabrať. Kráľovná v rozhovore odhalila, ako vo februári boj s infekciou covid spôsobil, že sa cítila „unavená a vyčerpaná“. Následkom ochorenia musela zrušiť aj niekoľko dôležitých vystúpení, čo u Britov vyvolalo ešte väčšie obavy o jej zdravie. Ako sa však zdá, to najhoršie má už za sebou.

V súvislosti s pandémiou a dvojročnou sociálnou izoláciou britskej kráľovnej dokonca vyjde kniha s názvom The Other Side Of The Coin: The Queen, The Dresser And The Wardrobe, ktorú napísala Angela Kelly, ktorá strávila takmer 30 rokov ako kráľovnina stylistka a dôveryhodná poradkyňa a patrila medzi úzky okruh ľudí, ktorí strávili veľkú časť lockdownu s jej veličenstvom a vojvodom z Edinburghu na hrade Windsor. Kniha dokonca vyjde so súhlasom samotnej kráľovnej Alžbety.

Zdroj: GETTY IMAGES

Pravá ruka kráľovnej sa chystá v knihe odhaliť podrobnosti o tom, ako kráľovská domácnosť pomáhala udržať britskú panovníčku a jej manžela v bezpečí počas pandémie koronavírusu. Okrem prísnych pravidiel, ktoré na hrade vládli, však zachytáva aj posledné mesiace kráľovnej strávené po boku zosnulého manžela princa Philipa. „Kniha rozpráva príbeh o kráľovskej bubline, ako aj o tom, kam až Angela a kráľovská domácnosť zašli, aby zaistili bezpečnosť panovníčky,“ vysvetlila pre britský denník Daily Mail Katya Shipster, riaditeľka vydavateľstva Harper Non-Fiction.

