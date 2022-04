Svojim partnerkám hovoril opičky, pohlavný styk mal s nimi aj trikrát denne! Na život českého prominentného lekára, vďaka ktorému legendárna herečka Helena Růžičková schudla 60 kilogramov, sa bližšie pozrel český denník Blesk.

Celebrity už dnes zosnulého Leoša Středu zbožňovali. Pomáhal im s chudnutím, ony mu za to robili reklamu a brávali ho na večierky. Okrem toho, že bol úspešným lekárom a podnikateľom, mal aj vlastný televízny program. Koncom 90. rokov však predal všetky svoje firmy a zmizol do Ázie. Podľa Blesku žil pol roka v Keni, dva roky v Thajsku, štyri roky v Kambodži a niekoľko rokov na Filipínach. Svojou slabosťou na ázijské ženy sa nikdy netajil. "Dokážu ohúriť v mnohých smeroch, a to nemám na mysli len sex. Nie sú také emancipované ako ženy na Západe. Nie sú naučené rozhadzovať peniaze a sú veľmi starostlivé. Sú vychované tak, aby sa starali o manžela a robili mu pohodu," povedal Středa v rozhovore pre thajsko.com.

Leoš Středa bol známy český lekár a podnikateľ. Zdroj: Facebook/Leoš Středa

Bol zástancom polygamie

V roku 2009 žil v dvojizbovom byte s troma ženami naraz. "Majú 22, 20 a 20 rokov. Hovorím im opičky," povedal na rovinu a opísal, ako to vyzerá v ich domácnosti. V noci spal v posteli iba s jednou, ďalšie dve boli zatiaľ v osobitnej izbe. Aby to bolo spravodlivé a nedajbože by zabudol, vedľa ktorej spal noc predtým, striedal si ich podľa abecedy.

"Nesmiem si vyberať podľa nálady, ale podľa abecedy - pre prípad, že by som zabudol, s ktorou som spal naposledy," povedal otvorene. Polygamia mu vraj dodávala neskutočnú silu a so svojimi "opičkami" zvládal súložiť každý deň. "Ony sú mladé a vyžadujú to. A tým, že to robím prakticky stále, to je bez problémov,“ vyjadril sa.



