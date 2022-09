Zakladateľ Pink Floyd ruší koncerty: Ľudia ho tu nechcú, nech ide spievať do Moskvy! ×

Spoluzakladateľ Pink Floyd Roger Waters zrušil plánovené koncerty v Krakove. TASR informuje podľa správy agentúry PAP. Dva koncerty v rámci turné This Is Not A Drill mali byť v krakovskej Tauron Arene 21. a 22. apríla.