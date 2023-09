Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyjadrila pred blížiacou sa zimou znepokojenie nad nárastom počtu nových prípadov nákazy koronavírusom vo viacerých krajinách. TASR o tom informuje na základe stredajšej správy agentúry DPA.

V krajinách, ktoré WHO nahlásili novonakazených, sa zvýšil počet hospitalizovaných s ochorením COVID-19 na jednotkách intenzívnej starostlivosti (JIS). V stredu na to upozornil v Ženeve generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, pričom nie všetky krajiny nové prípady nahlasujú.

Podiel zaočkovaných ľudí proti covidu vo vysoko rizikových skupinách je podľa WHO v Amerike a Európe znepokojujúco nízky. "COVID-19 síce nepredstavuje takú akútnu krízu ako pred dvoma rokmi, ale to neznamená, že môžeme túto chorobu ignorovať," dodal.

Technická riaditeľka WHO pre COVID-19 Maria Van Kerkhoveová pripomenula, že podľa doterajších štúdií v súčasnosti šíriace sa varianty vírusu nespôsobujú závažnejší priebeh ochorenia. Vlády by podľa nej mali pokračovali v testovaní, aby bolo možné ich šírenie sledovať.

Zdôraznila, že známe ochranné opatrenia proti infekcii sú stále účinné a mali by sa používať vrátane vetrania, dezinfekcie rúk, nosenia rúšok v preplnených miestnostiach a očkovania.

