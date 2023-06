Estónska premiérka Kaja Kallasová na Twitteri napísala, že Estónsko "pozorne sleduje" vývoj situácie a vymieňa si informácie so spojencami. Uviedla tiež: "Môžem ubezpečiť, že našej krajine nehrozí žiadna priama hrozba. Bezpečnosť hraníc bola posilnená."



Minister zahraničných vecí susedného Lotyšska Edgars Rinkévičs v anglicky písanom príspevku na Twitteri napísal, že ochrana hraníc jeho krajiny bola tiež posilnená a "o vízach alebo vstupe na hranice od Rusov, ktorí opúšťajú Rusko, sa v dôsledku súčasných udalostí nebude uvažovať". Tiež dodal, že "v súčasnosti neexistuje žiadna priama hrozba pre Lotyšsko".



Zakladateľ a vodca vagnerovcov Jevgenij Prigožin v piatok obvinil ruské vojenské velenie z raketových útokov na tábory Vagnerovej skupiny v tyle a zo zabíjania jeho mužov. Britská stanica BBC informovala, že nateraz neexistuje žiadne nezávislé potvrdenie Prigožinových obvinení a ruské ministerstvo obrany všetko popiera.



V sobotu ráno sa vagnerovci zmocnili Rostova na Done. Neskôr sa objavili správy, že obsadili niektoré vojenské objekty aj v meste Voronež a že majú v úmysle "ísť na Moskvu".



Ruský prezident Vladimir Putin v sobotu v prejave vysielanom štátnymi televíziami označil Prigožinom vedenú vzburu za zradu a bodnutie do chrbta. Meno samotného zakladateľa Vagnerovej skupiny pritom ani nespomenul.



Prigožin v reakcii na Putinov prejav povedal, že prezident sa "hlboko mýli". Vylúčil, že by on alebo niektorí z jeho mužov "priznali vinu". Ako objasnil, neurobia to, pretože nechcú, "aby krajina naďalej žila v korupcii, klamstve a byrokracii". Putin prísľub, že vzbúrencov dá postaviť pred súd, Prigožin nekomentoval. Ruská Federálna bezpečnostná služba (FSB) medzičasom začala voči Prigožinovi trestné konanie vo veci výziev na ozbrojené povstanie.