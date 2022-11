"Sme pevne presvedčení, že v súčasnej ťažkej a turbulentnej situácii - (ktorá je) dôsledkom nezodpovedných a nehanebných krokov smerujúcich k podkopávaniu našej štátnej bezpečnosti - je hlavnou prioritou zabrániť akejkoľvek zrážke jadrových mocností," uviedol ruský rezort diplomacie.

Moskva vyzvala ostatné jadrové mocnosti, aby "upustili od nebezpečných pokusov" čo sa týka ohrozenia záujmov iných krajín.

Noviny The New York Times (NYT) v stredu citovali nemenovaných amerických predstaviteľov, podľa ktorých vysokopostavení ruskí vojenskí lídri nedávno diskutovali o tom, kedy a ako by Moskva mohla použiť taktickú jadrovú zbraň na Ukrajine. Šéf Kremľa Vladimir Putin sa na týchto diskusiách nezúčastnil a nič nenasvedčuje tomu, že by sa ruská armáda rozhodla nasadiť jadrové zbrane.

Zdroje NYT uviedli, že administratíva prezidenta USA Joea Bidena bola znepokojená v súvislosti so správami, ktoré "ukázali, akí frustrovaní boli ruskí generáli zo svojich zlyhaní" na bojisku. Varovali preto, že Putinove hrozby ohľadom nasadenia jadrových zbraní "nemusia byť len slovami".

Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov však v stredu obvinil západné médiá, že tému použitia jadrových zbraní úmyselne nafukujú, pričom správu NYT nazval "veľmi nezodpovednou".

Bývalý ruský prezident Dmitrij Medvedev v utorok vyhlásil, že cieľ Ukrajiny znova získať územia okupované Ruskom by predstavoval "hrozbu pre existenciu nášho štátu". Išlo by podľa jeho slov o "priamy dôvod" na využitie jadrového odstrašovania.

