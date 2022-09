Šéfka EK ocenila, že EÚ sa podarilo v predstihu zaplniť zásobníky plynu na vyše 80 percent a vyslovila sa za diverzifikáciu dodávok energií z viacerých krajín a regiónov. Podľa jej slov Únia dováža teraz už len deväť percent ruského plynu a pripomenula, že Rusko stále manipuluje s trhom a radšej spaľuje svoj plyn, než by ho predávalo.

Podľa jej slov suché a horúce leto s poklesom hladiny vôd a vplyvom na jadrové elektrárne tiež prispelo k stúpajúcim cenám elektriny. Dodala, že EK navrhne scenáre, ako znížiť ceny elektriny. Navrhne zastropovať zisky spoločností, ktoré vyrábajú energiu za nízke vstupy, avšak majú vysoké zisky. Spresnila, že tieto zisky musia byť nasmerované na tých, ktorí to najviac potrebujú.

"Náš návrh zahŕňa nielen výrobcov plynu a elektriny a prinesie viac ako 140 miliárd eur," uviedla so spresnením, že pôjde len o núdzové a dočasné opatrenia.

Komisia podľa nej spolu s členskými štátmi vypracuje mapu dodávateľov energií od menej spoľahlivých po tých najspoľahlivejších, ako je Nórsko. Okrem toho EK vypracuje nové štandardy pre obchodovanie s elektrinou, komplexnú reformu trhu, lebo "trh s elektrickou energiou je narušený a už nie je vhodný na dané účely". Prepracuje sa spôsob fungovania trhu, aby sa oddelila cena plynu a elektriny. Na zmiernení týchto problémov bude EK spolupracovať s trhovými regulátormi, aby sa znížila volatilita cien.

Hospodársky rast EÚ podľa nej nebude možný bež zaistenia vzácnych surovín, ktoré sú zásadné pre transformáciu na udržateľné, bezuhlíkové a digitálne hospodárstvo. Do roku 2035 sa podľa nej spotreba vzácnych surovín v EÚ späťnásobí. Pripomenula pritom, že takmer 90 percent vzácnych hornín a 60 percent lítia sa spracúva v Číne. Zdôraznila, že EÚ už nechce padnúť do pasce závislosti od surovín, ako to bolo v prípade ruského plynu, a preto buduje nové vzťahy s dodávateľmi ako Čile, Mexiko či Nový Zéland. Chystá sa rokovať aj s Austráliou a Indiou.

EÚ chce identifikovať rezervy cenných surovín, a preto eurokomisia v stredu predstaví zákon o kritických surovinách a bude tlačiť na vznik Fondu európskej suverenity. Nový zákon by mal pri výrove čipov a polovodičov kopírovať úspešný príbeh Európskej aliancie pre batérie, ktorá vznikla pred piatimi rokmi a vďaka ktorej bude EÚ v budúcnosti dve tretiny svojich batérií vyrábať v Európe.