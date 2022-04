Vojnou zmietaná Ukrajina žiada o návštevu PÁPEŽA: František by mohol zastaviť bombardovanie!

Ukrajina očakáva, že Rusko by pozastavilo svoje vojenské útoky v čase, keď by na návštevu krajiny pricestoval pápež František. Povedal to vo štvrtok v Ríme v rozhovore pre agentúru Reuters ukrajinský veľvyslanec pri Svätej stolici Andrij Juraš.