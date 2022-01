Najprv sme mali deltu, potom prišiel omikron, nečudo teda, že ľudia sú už z gréckych názvov a rôznych „mutantov“ vyplašení. Slovenský virológ Boris Klempa však pre denník Plus JEDEN DEŇ uviedol informácie o flurone na pravú mieru a konšpirácie o novej mutácii vyvrátil.

Na snímke virológ Boris Klempa. Zdroj: Pavel Neubauer

Napriek chytľavému názvu „flurona“ NIE JE novinkou a tobôž nie novým variantom koronavírusu. Podľa Klempu sa totiž s kombináciou chrípky a koronavírusu stretávame od počiatku pandémie. Panika, ktorá sa začala šíriť zarovno s novým názvom, nie je podľa jeho slov na mieste. „Nejde o žiadnu novú mutáciu. To, že niekto má naraz COVID-19 a chrípku, nie je dôvod, aby sme to nazvali novým variantom alebo novou mutáciou. K tomuto zriedkavo prichádzalo už od začiatku pandémie,“ spresnil Klempa, podľa ktorého paniku vyvolalo najmä to, že niekto tento jav pomenoval. „Znie to hrozivo, tak sa to dobre šíri na sociálnych sieťach a zbytočne to nahráva konšpirátorom. Uznávam, že vytvoriť na zjednodušenie pre súbežnú infekciu nový názov je možno v poriadku, ale označovať to za nový variant alebo novú mutáciu je veľmi nešťastné a zavádzajúce," uviedol na margo správ šíriacich sa sociálnymi sieťami.

Zdroj: Shutterstock

Na mieste dokonca nie je ani pojem „kombinácia“. „Nejde o žiadneho kríženca, ako by si mohol niekto myslieť. Z tohto pohľadu sa nič nemení, vakcíny proti covidu budú naďalej účinné rovnako ako doteraz, samozrejme, len proti koronavírusu SARS-CoV-2. Na ochranu proti chrípke treba vakcínu proti chrípke," vysvetlil virológ.

Dvojité infekcie koronavírusu aj s chrípkou sú podľa jeho vyjadrení zriedkavo zaznamenávané už od začiatku pandémie. Obvykle bývajú popisované ako ťažšie prípady, ale to môže byť veľmi skreslené tým, že len ťažšie prípady si vôbec všimneme, keďže vírus chrípky sa bežne špeciálne nediagnostikuje. Nedá sa teda vylúčiť, že takýchto dvojitých infekcií býva viac, ale zostanú nerozpoznané. Na druhej strane, infekcie vírusom chrípky boli v uplynulých dvoch rokoch vplyvom všetkých protipandemických opatrení výrazne potlačené, zrejme aj preto takýchto dvojitých infekcií nebolo veľa.

Chrípka aj covid naraz: Hrozí vám vyššie riziko, že skončíte v nemocnici?

Kombinácia chrípky a koronavírusu by sa nemala prejaviť ani na zvýšenom počte hospitalizácií, pokiaľ budeme dodržiavať preventívne opatrenia a odporúčania odborníkov.

Zdroj: Profimedia, Getty

„Ak by sa ukázalo, že napriek doterajším preventívnym opatreniam, ako sú rúška, obmedzené hromadné podujatia, home office a podobne, by predsa len prišlo aj k zvýšenému výskytu chrípky, tak by mohlo prichádzať aj k vyššiemu výskytu takýchto dvojitých infekcií. To by zrejme mohlo viesť aj k vyššej miere hospitalizácií v porovnaní so situáciou, že by sa vyskytoval len COVID-19, ale to je v tejto chvíli predčasná špekulácia. Očakávam, že takýchto dvojitých infekcií bude len zlomok v porovnaní s ,čistou´ infekciou variantom omikron, ktorý je výrazne infekčnejší," dodal Klempa na záver.

