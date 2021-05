Zrejme ide o prvé izraelské obete cezhraničného násilia, ktoré sa začalo v pondelok. Vo chvíli, keď sa útok odohrával, vstupoval do vysielania český reportér David Borek. Popisoval okrem iného, ​​koľko času majú pri raketových útokoch Izraelčania na to, aby sa schovali do krytov. Počas vstupu sa ozvali varovné sirény. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu vyhlásil, že Izrael teraz nálety na Pásmo Gazy znásobí, informoval portál blesk.cz.

V Aškelone raketa zasiahla rodinný dom. Izraelské médiá najprv informovali o jednom mŕtvom a niekoľkých zranených, z ktorých jeden bol vo vážnom stave.

Šéf záchranárov Eli Ben neskôr novinárom potvrdil, že raketová paľba z Gazy v Aškelone zabila dve ženy. Jednou z obetí je podľa izraelských médií 80-ročná žena.

Vo chvíli, keď sa útok odohrával, vstupoval do vysielania reportér David Borek. Divákom popisoval, koľko času majú Izraelčania na to, aby sa pred útokmi presunuli do krytov. V tú chvíľu sa ozvali sirény. "Tak pardon, budeme sa musieť presunúť." Povedal vo vysielaní Borek. Kamera ešte zaznamenala izraelský potiraketový systém.

